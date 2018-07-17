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أخبار العالم

بوتين يحرج مذيع فوكس نيوز بسبب سؤال صادم.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تعرض مذيع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس، لموقف محرج أثناء محاورته للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب القمة التي عقدها مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بمدينة هيلنسكي الفلندنية.

ويظهر والاس وهو يجلس أمام الرئيس الروسي ممسكًا في يده رزمة ورق مكتوبًا بها أسماء 12 شخصًا تعتقد الحكومة الأمريكية أنهم جواسيس روس وتدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل ترجيح كفة الرئيس الأمريكي والمرشح آنذاك، دونالد ترامب، أمام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وعندما بدأ المذيع في قراءة الأسماء وطلب من بوتين أن يأخذ رزمة الورق ليقرأها بنفسه، رفض الرئيس الروسي أخذها طالبًا منه أن يضعها على الطاولة، مشيرًا إليه أن يضعها هو بنفسه عليها، وهو ما حدث بالفعل.


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