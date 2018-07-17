ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. موجة تسونامي تضرب سواحل إسبانيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
ضربت موجة تسونامي صغيرة، أمس الاثنين، سواحل مايوركا و مينوركا الإسبانية مخلفة ورائها دمارًا نسبيًا دون وقوع أي إصابات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الموجة وصل طولها أكثر من 7 أمتار، وإنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو قتلى لأنها ضرب شواطئ مايوركا ومينوركا في وقتٍ العطلة الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموجة هي من نوع "ميتوتسونامي" وهي تحدث عندما تتسبب التغيرات السريعة في الضغط الجوي في فيضان الماء، كالتي ضرب خليج ناجازاكي في مارس 1979 وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ترشيحاتنا

مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو

عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو

عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو

شاهد.. موجة تسونامي تضرب سواحل إسبانيا

عالم أزهري يوضح مشروعية صلاة حابس الأخبثين

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

حيلة فعالة تخلصك من التهاب الجلد بعد نزع الشعر

بوتين يكشف مفاجئة عن ترامب

أمين الفتوى: الوضوء داخل الحمام غير جائز في حالة واحدة.. فيديو

استقالة جديدة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية

عادل عبد الرحمن: كأس العالم ممتع ويجب التعلم منه

عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

فيديو

الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو
تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو
طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج
عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو
عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟