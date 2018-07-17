شاهد.. موجة تسونامي تضرب سواحل إسبانيا

ضربت موجة تسونامي صغيرة، أمس الاثنين، سواحل مايوركا و مينوركا الإسبانية مخلفة ورائها دمارًا نسبيًا دون وقوع أي إصابات.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الموجة وصل طولها أكثر من 7 أمتار، وإنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو قتلى لأنها ضرب شواطئ مايوركا ومينوركا في وقتٍ العطلة الرسمية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الموجة هي من نوع "ميتوتسونامي" وهي تحدث عندما تتسبب التغيرات السريعة في الضغط الجوي في فيضان الماء، كالتي ضرب خليج ناجازاكي في مارس 1979 وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.



