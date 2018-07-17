الخطوط الجوية البريطانية تقلل مساحة حمامات الطائرات

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن بعض شركات الطيران تعتزم تخفيض المساحة المخصصة للمراحيض.



وبحسب "سبوتنك"، جاءت الخطوط الجوية الأمريكية من بين خطوط الطيران التي تعتزم تقليل مساحات المراحيض، أما عن السبب وراء ذلك فهو لأن شركات الطيران تحاول إتاحة مساحة أكبر يمكن استغلالها لوضع مقاعد أكثر للركاب.



وتتوقع الخطوط الجوية الأمريكية زيادة أرباحها بـ376 مليون استرليني سنويا بعد تقليل المساحة المخصصة للمرحاض في طائرات بوينج 737-800 وطائرات آيرباص إيه321.



وقال "جيمي والتون" أحد طياري الخطوط الجوية الأمريكية، لروبرت إيزوم رئيس الشركة "إنكم أضفتم 12 مقعدًا للطائرة، ولم تضيفوا مزيدًا من المراحيض، كما قلصتم مساحة المراحيض إلى نسبة 75% من المساحة التي كان عليها فيما مضى، حتى أنني لا أستطيع الدوران بداخله.