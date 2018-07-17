انتصار جديد لـ تيريزا ماي في البرلمان يقربها من الانفصال

أفادت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على بتصويت في مجلس العموم، أمس الاثنين، على مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، وهو ما يقربها خطوة أخرى نحو خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.



ونقلت الشبكة عن متحدث باسم ماي قوله إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميًا باسم مشروع قانون الضرائب "التجارة عبر الحدود"، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.



وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285، ومن المقرر أن يحال إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا واجب النفاذ.

