سيارة صدام حسين النادرة.. صادرها الجيش الأمريكي.. فيديو

نشرت صحيفة "Detroit Free Press" الأمريكية مقطع فيديو يظهر سيارة نادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أثناء عرضها بمعرض "Concours d'Elegance" للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب "سبوتنك"، هي سيارة فريدة من نوع بنتلي "Bentley" موديل 1958، كانت قد عرضت لأول مرة في فيلم "الملك غازي" في تسعينيات القرن الماضي، فأعجبت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولأن مالكها رفض بيعها ويلقب بـ"الجنابي"، تمت مصادرة السيارة وبقيت في مرآب أحد القصور الرئاسية حتى الاحتلال الأمريكي عام 2003.



صادر الجيش الأمريكي السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الهجمات على القصور الرئاسية، واشتراها المواطن الأمريكي جين جورج، من مالكها العراقي بعدما قدم وثائق ملكيتها.



وأعادت شركة "فنتج موتر ووكس" الأمريكية إصلاحها بشكل كامل لتبدو كأنها كما صنعت في عام 1958، وأن السيارة النادرة التي تحمل لوحات بغداد/ العراق، هي واحدة من 31 سيارة فقط حول العالم.



