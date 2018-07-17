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منوعات

موجة الحر تقتل 5 يابانيين في 24 ساعة فقط

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
وكالات
قالت وكالة "كيودو" اليابانية إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأدخل أكثر من ألفي شخص إلى المستشفى في يوم واحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في اليابان.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم نقل 2020 شخصًا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لصدمة جراء الحر الشديد الذي تتعرض له اليابان عموما، وجاء أكثر الذين نقلوا للمستشفيات من محافظات أيتشي وأوساكا وغيفو وهيوغو، وتضررت أيضا المناطق التي شهدت فياضانات في الفترة الأخيرة.

وارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان منذ الأسبوع الماضي ووصلت إلى 39 درجة مئوية، وساءت الأحوال أكثر في مناطق الفيضانات الأخيرة، بسبب عدم وصول إمدادات المياه الصالحة للاستخدام البشري إليها.

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