وفاة الفنان السعودي محمد باني الرويلي ملك الدحة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان السعودي محمد باني الرويلي العنزي الملقب بـ«ملك الدحة» داخل سجنه في المملكة العربية السعودية، في حين لم تعلن السلطات الخبر رسميا.



وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر خبر وفاة الفنان السعودي محمد باني الأخبار الأكثر قراءة على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #ملك_الدَّحة و#محمد_باني_الرويلي و #ملك_الدَّحة_في_ذمة_الله.



ورجحَّت بعض الأنباء المتداولة عن وفاة الفنان السعودي محمد باني منتحرًا في سجنه، كما ذكر نشطاء أن سبب سجن الرويلي، الذي كان يرأس فرقة دحة الجوف، هو شجار تورط فيه مع رجال أمن خلال محاولته اعتراض موكب أمير منطقة الجوف التي ينحدر منها دون تحديد موعد اعتقاله.