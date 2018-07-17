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أخبار العالم

قاض أمريكي يوقف قرارا بترحيل أسر المهاجرين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:55 ص
أسر المهاجرين في
أسر المهاجرين في أمريكا
رويترز
منع قاض اتحادي بصورة مؤقتة الحكومة الأمريكية يوم الاثنين من أن ترحل على وجه السرعة آباء مهاجرين جرى لم شملهم بأطفالهم، بينما تنظر محكمة أثر ذلك على حقوق الأطفال فيما يتعلق بطلب اللجوء.

وتعمل الحكومة على الوفاء بأمر قضائي بخصوص لم شمل نحو 2550 طفلا بآبائهم بعد أن قام مسؤولو الهجرة الأمريكيون بفصلهم عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في وثائق قضائية يوم الاثنين إن الآباء المهاجرين الذين يواجهون الترحيل يجب أن يحصلوا على أسبوع عند لم شملهم بأبنائهم لتحديد ما إذا كانوا يريدون ترك أطفالهم في الولايات المتحدة لطلب اللجوء بمفردهم.

وطلب قاضي المحكمة الجزئية في سان دييجو دانا سابرو من الحكومة الرد وحدد 24 يوليو تموز موعدا للجلسة التالية. وفي هذه الأثناء أوقف الترحيل السريع.

وكان سابرو حدد 26 يوليو تموز موعدا نهائيا للحكومة كي تقوم بلم شمل الأطفال بآبائهم بعد أن فصلت بينهم عند الحدود.

وقال جوناثان وايت من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنه جرى العثور على آباء جميع الأطفال باستثناء 71.

وكثير من المهاجرين الذين فصلوا عن أبنائهم يطلبون اللجوء بعد أن فروا من العنف والجريمة في جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وأرسلت السلطات الأطفال إلى عدد من منشآت الرعاية في أنحاء الولايات المتحدة بينما تحتجز آبائهم في مراكز اعتقال المهاجرين أو في سجون اتحادية، عملا بمبدأ عدم التسامح الذي يقضي بالملاحقة القضائية لجميع البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة.

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