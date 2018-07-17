شاهد.. جزيرة جديدة تظهر في هاواي





#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: @USGSVolcanoes geologists spotted a tiny new island of lava has formed on the northernmost part of the ocean entry that was oozing lava just a few meters offshore ~20-30 ft in diameter https://t.co/Heuzbzu4jp @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/wgUDCQDWIs — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 14, 2018

تشكلت جزيرة صغيرة من الحمم البركانية التي تتدفق في البحر، قبالة سواحل هاواي بعد انفجار فوهة في جبل كيلاوي جراء زلزال بقوة 5.2 درجة.وبحسب "سكاى نيوز"، أدى انفجار البركان، يوم الجمعة الماضي، إلى طوفان من الحمم البطيئة التي دمرت مئات المنازل في كابوهو على الجزيرة الكبيرة.وتحول الخليج ذو المناظر الطبيعية الخلابة ذات المنازل الرائعة والمتنزهات ومياه السباحة إلى مكان مظلم وباهت، فعندما بردت الحمم كشف البحر عن جزيرة صغيرة على بعد بضعة أمتار فقط من البر الرئيسي.يقدر مرصد البراكين في هاواي، أن قطر الجزيرة يبلغ حوالي 20 إلى 30 قدما، وتشكلت الجزيرة الجديدة في الجزء الشمالي من مدخل المحيط، وهي على الأرجح ظهرت بسبب تدفق الحمم المنبعثة من الشق رقم ثمانية للبركان.