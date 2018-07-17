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منوعات

Apple تقدم هدية لعملائها فى اليوم العالمي للإيموجي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:43 ص
صدى البلد
وكالات
تنوى شركة Apple الاحتفال مع عملائها على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للإيموجي، الذي يحل اليوم الثلاثاء 17 يوليو من كل عام.

وبحسب "سبوتنك"، أطلقت شركة "آبل" عرضًا تجريبيًا لـ70 رمزًا تعبيريًا (إيموجي) جديدًا تعتزم إتاحتها لعملائها من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش، من خلال تحديث جديد لأنظمة تشغيل الأجهزة المذكورة.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة الإيموجي الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها تحتوي على إيموجي بشرية وأخرى خاصة بالحيوانات والأطعمة، وفيما يتعلق بالإيموجي البشرية قررت الشركة إضافة الوجه ذو الشعر الأحمر، ليضاف إلى الوجه الأصلع، وذو الشعر الرمادي وذو الشعر المجعد.

ويشمل تحديث إيموجي الأوجه البشرية أيضًا رمز الوجه المتجمد ووجه ينزف، ووجه يرتدي قبعة الاحتفال مع بوق، أما في القسم الخاص بإيموجي الأطعمة، تقرر إضافة رمز للخس والكاب كيك والمانجو، أما إيموجي الحيوانات الجديدة فهي لحيوان الكركند والطاووس.

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