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تعليم

ننشر أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة حسب فئات المجموع

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:23 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أصدر الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا رسميًا حرص خلاله على توضيح توزيع الطلاب الناجحين فى امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة حسب فئات مجموع الدرجات للعام الدراسي 2018/2017.

وقال البيان، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يحصل طالب على مجموع 410 درجة أي 100%، أما عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 389.5 درجة إلى 409.5 درجة، أي من 95% إلى أقل من 100%، فهو 55885 طالبا بنسبة 13.53% من جملة عدد الطلاب الناجحين.

وأوضح أن 43 ألفا و869 طالبا وطالبة حصلوا على مجموع من 70 إلى أقل من 75%.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورة جدول يوضح توزيع الطلاب الناجحين.
ننشر أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة حسب فئات المجموع

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