ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

قدمت استشاري التغذية الدكتورة جيهان الحفني الرجيم السحري بالشاي الاخضر لفقدان من 2- 4 كيلو في اسبو:

وجبة الافطار:

بيضه مسلوقه + ثمرة تفاح



قبل وجبة الغداء بحوالي 40 دقيقة، نشرب كوب من الشاي الاخضر.



وجبة الغذاء :

شوربة سمك أو علبة تونه + سلطة خضراء

أو : شريحة اسكالوب مشوى + سلطة خضراء



شرب كوب من الشاي الأخضر قبل وجبة العشاء بحوالي 40 دقيقة تقريبا.



وجبة العشاء :

طبق صغير شوربة عدس + سلطة خضراء

او: نصف دجاجه مشويه منزوعة الجلد + سلطه خضراء