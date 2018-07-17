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ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدمت استشاري التغذية الدكتورة جيهان الحفني الرجيم السحري بالشاي الاخضر لفقدان من 2- 4 كيلو في اسبو:
وجبة الافطار:
بيضه مسلوقه + ثمرة تفاح

قبل وجبة الغداء بحوالي 40 دقيقة، نشرب كوب من الشاي الاخضر.

وجبة الغذاء :
شوربة سمك أو علبة تونه + سلطة خضراء
أو : شريحة اسكالوب مشوى + سلطة خضراء

شرب كوب من الشاي الأخضر قبل وجبة العشاء بحوالي 40 دقيقة تقريبا.

وجبة العشاء :
طبق صغير شوربة عدس + سلطة خضراء
او: نصف دجاجه مشويه منزوعة الجلد + سلطه خضراء

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