ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

قدمت استشاري التغذية الدكتورة جيهان الحفني الرجيم السحري بالشاي الاخضر لفقدان من 2- 4 كيلو في اسبو:
وجبة الافطار:
بيضه مسلوقه + ثمرة تفاح
قبل وجبة الغداء بحوالي 40 دقيقة، نشرب كوب من الشاي الاخضر.
وجبة الغذاء :
شوربة سمك أو علبة تونه + سلطة خضراء
أو : شريحة اسكالوب مشوى + سلطة خضراء
شرب كوب من الشاي الأخضر قبل وجبة العشاء بحوالي 40 دقيقة تقريبا.
وجبة العشاء :
طبق صغير شوربة عدس + سلطة خضراء
او: نصف دجاجه مشويه منزوعة الجلد + سلطه خضراء
وجبة الافطار:
بيضه مسلوقه + ثمرة تفاح
قبل وجبة الغداء بحوالي 40 دقيقة، نشرب كوب من الشاي الاخضر.
وجبة الغذاء :
شوربة سمك أو علبة تونه + سلطة خضراء
أو : شريحة اسكالوب مشوى + سلطة خضراء
شرب كوب من الشاي الأخضر قبل وجبة العشاء بحوالي 40 دقيقة تقريبا.
وجبة العشاء :
طبق صغير شوربة عدس + سلطة خضراء
او: نصف دجاجه مشويه منزوعة الجلد + سلطه خضراء