3 وزيرات يعرضن خطة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة

استقبلت امينة محمد نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، كلًا من سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار وهالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة أهم الملفات الحيوية للتعاون مع مصر كونها رئيس مجموعة الـ77 والصين والرئيس القادم للاتحاد الافريقى.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تتقدم بتقرير المراجعة التطوعية لهذا العام والذى يوضح مدى حجم الانجازات الكبيرة التى حققتها مصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى تعاون برنامج الأمم المتحدة فى مجال توسيع دائرة التطبيق للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات وناقشت معها اهمية تضافر الجهود الدولية فى المجالات التى تمثل تحديًا لكافة دول العالم مثل مصر،النمو السكاني، التمويل من أجل التنمية وتطوير البيانات والمعلومات المتاحة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.





وأوضحت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار شكرها العميق لبرنامج الامم المتحدة على المشاريع التنموية التى تنفذها من خلال البرنامج الانمائى للامم المتحدة وقد دعت سحر السيدة أمينة لحضور اجتماع افريقيا 2018 بالقاهرة مؤكدة أهمية تمكين المرأة والشباب وأهمية التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة وقيام برنامج الأمم المتحدة بدوره المنوط به خاصة فى ظل تحديات التنمية المستدامة القادمة التى تتطلب تتضافر الجهود وعمل كل منظمة فيما يخصها .





وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى تطلع مصر لدفع عجلة صون الطبيعة من خلال مبادرة عالمية لحلول الطبيعة على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر المزمع أن تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وبهدف المبادرة لربط صون التنوع البيولوجى كما قامت الوزيرة بدعوة السيدة امينة محمد على الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر الأطراف يومى 14/15 نوفمبر 2018 بشرم الشيخ لأهمية إطلاق هذه المبادرة العالمية كما ا ثار تغير المناخ واستخدامات الأراضي لجعل كوكب الارض اكثر استيعابا لعمليات التنمية والخطط الطموحة للدول دون إهدار للموارد.



