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أخبار العالم

محكمة أمريكية تدين متهما بإشعال النار في مسجد

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت محكمة بولاية تكساس الأمريكية متهما بإشعال نار في مسجد بجرائم فيدرالية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عاما.

وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الثلاثاء أن هيئة محلفين بمحكمة تكساس توصلت الى أن مارك فنسنت بيريز "26 عاما" مذنبا بجرائم إحراق متعمد وحيازة متفجرات والاعتداء بدافع الكراهية الدينية.

من جانبه ، قال المدعي العام شاراد خاندلوال خلال المحاكمة إن المتهم تصرف مدفوعا بحقد متنام تجاه المسلمين، فيما قال مدع آخر إن بيريز قصد إرهاب مسلمي خليج تكساس وتعمد الأذى والدمار الذي لحق بالمسجد.

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