مدبولي: معدلات تنفيذ مشروع سكن مصر متقدمة لـ50664 وحدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع "سكن مصر"، والذى تنفذه الوزارة حاليًا، فى 13 مدينة جديدة، وتم حجز المرحلة الأولى به، ويتم حاليًا سحب كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بالمشروع.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هناك معدلات تنفيذ متقدمة لـ 50664 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بجانب 2736 وحدة بمرحلة البت الفنى بمدينة الشروق، و1752 وحدة بمراحل الطرح بمدينة دمياط الجديدة، كما تم تخطيط 1360 وحدة بمدينة العبور الجديدة، وتم اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة، ويجرى تخطيط 10008 وحدات بمدينة القاهرة الجديدة، وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و7920 وحدة بمدينة العلمين الجديدة.



وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن نسب التنفيذ بمشروع "سكن مصر"، بلغت معدلات مرتفعة، فى فترة زمنية قليلة، وهو ما يُعد إنجازًا بكل المقاييس، حيث تضع الوزارة هذا المشروع على أجندة أولوياتها، بهدف توفير وحدة سكنية بمستوى متميز لشريحة محددة من طبقة متوسطى الدخل، موضحًا أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، فى 8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بخلاف 40 ألف وحدة سكنية، سبق طرحها ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما أن المشروع محاط بسياج شجرى.



وفيما يتعلق بنسب التنفيذ، وأعداد الوحدات بالمدن الجديدة، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة القاهرة الجديدة، يجري تنفيذ 17304 وحدات، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 55 %، ويجري تخطيط 10008 وحدات أخرى بالمدينة، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يجري تنفيذ 4584 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 73 %، وفي مدينة حدائق أكتوبر، يجري تنفيذ 10440 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 77 %، وفي مدينة العبور، جار تنفيذ 3120 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 67 %، وفي مدينة دمياط الجديدة، يجري تنفيذ 3840 وحدة أخرى، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 80 %، بجانب 1752 وحدة في مراحل الطرح، وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بالمدينة، وفي مدينة المنيا الجديدة، يجري تنفيذ 1152 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 56 %.



وأضاف: في مدينة بدر، جار تنفيذ 1272 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 61 %، وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري تنفيذ 4704 وحدات، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 75 %، وفي مدينة العلمين الجديدة، تمت الموافقة على تخطيط 7920 وحدة بالمدينة، وفي مدينة غرب قنا، يجري تنفيذ 720 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 9 %، وفي مدينة غرب أسيوط، يجري تنفيذ 1440 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 28 %، وفي مدينة الشروق، يوجد 2736 وحدة في مرحلة البت الفنى، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخطيط 1360 وحدة، وتم اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة.​



