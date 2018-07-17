صحف السعودية: البابا تواضروس يشيد بجهود مركز الملك عبد الله للحوار.. ترامب وبوتين يتجاهلان التدخل في الانتخابات الأمريكية.. العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية.. وbeinsports عاجزة

أبرز ما تناولته الصحف السعودية اليوم:

وديعة بنكية بـ350 ألف دولار للحصول على الجنسية المصرية

"بي ان سبورت" القطرية تخسر ملايين الدولارات

البابا تواضروس يشيد بجهود مركز الملك عبد الله العالمي للحوار في مجالات التعايش وبناء السلام

ترامب رفض مواجهة بوتين حول مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية





اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، بالقمة الأمريكية الروسية، وكذلك كشف كذب وادعاء قناة "بي ان سبورت" القطرية، والعثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية، فضلا عن إشادة البابا تواضروس بجهود مركز الملك عبد الله العالمي للحوار في مجالات التعايش وبناء السلام، وكذلك إقرار البرلمان المصري لقانون الحصول على الجنسية.تصدرت أخبار قمة هلسنكي التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم، وسلطت صحيفة "سبق" الضوء على القمة بين البلدين المتوترة علاقاتهما منذ فترة ليست بقصيرة، حيث نشرت تقريرا بعنوان "في ختام قمة هلسنكي.. ترامب رفض مواجهة بوتين حول مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية"، مؤكدة أن ترامب رفض إدانة موسكو في قضية التدخل في حملة الانتخابات الرئاسية، وأشاد الزعيمان بالمحادثات كبداية جديدة في العلاقات بين الطرفين.وأشارت إلى قول الرئيس الأمريكي "لا أرى أي سبب يدفع للاعتقاد بأن الروس قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية عام 2016"، في إشارة إلى أنه مقتنع بنفي رجل الكرملين القوي أكثر من اقتناعه باستنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.وفي ختام قمتهما الأولى، شدد ترامب وبوتين على رغبتهما في الحوار، والتزما تكتمًا شديدًا بالنسبة للقضايا المثيرة للجدل، وخصوصًا أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وفي ختام قمتهما الأولى شدد ترامب وبوتين على رغبتهما في الحوار، والتزما تكتمًا شديدًا بالنسبة للقضايا المثيرة للجدل، وخصوصًا أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.واهتمت الصحيفة ذاتها بتصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث نشرت تقريرا بعنوان "البابا تواضروس يشيد بجهود مركز الملك عبد الله العالمي للحوار في مجالات التعايش وبناء السلام"، وذلك خلال زيارة البابا لمقر المركز بالعاصمة النمساوية فيينا خلال زيارته للنمسا، حيث أشاد البابا تواضروس بدور مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" في تعزيز قيم الحوار والتعايش وبناء السلام ومكافحة التطرف بين الشعوب.وقد اطّلع البابا تواضروس، خلال زيارته للمركز العالمي للحوار، على أنشطة المركز، وجهوده وبرامجه الحوارية المتنوعة، التي شرحها المدير العام للمركز فهد أبو النصر، كما تعرَّف أثناء زيارته للمركز على الموظفين العاملين فيه من 29 دولة وديانات متنوعة، والذين تتجسَّد فيهم قيم التنوع واحترام الآخر بين أتباع الأديان والثقافات على أسس التفاهم والتعايش.وعبّر البابا تواضروس الثاني عن تقديره للدول المؤسسة للمركز، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والدول المشاركة في التأسيس: جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان كعضو مؤسّس مراقب، وتقديره لأعضاء مجلس إدارة المركز الذين يمثلون ديانات وثقافات متنوعة، مشيدًا بالجهود المتنوعة التي يقوم بها المركز لترسيخ الحوار والتعايش وبناء السلام في العالم.وتابعت الصحف اهتمامها بالشأن المصري، حيث نشرت صحيفة "عاجل" تقرير بعنوان "وديعة بنكية بـ350 ألف دولار ثمن الجنسية المصرية"، مشيرة إلى التعديلات التي أقرها البرلمان المصري على قانوني إقامة الأجانب، والجنسية، التي أثارت جدلًا كبيرًا داخل وخارج مجلس النواب؛ إذ يمنح الأجنبي بمقتضاها جنسية البلاد مقابل تخليه عن وديعة بقيمة 350 ألف دولار عقب إكماله نصف المدة المطلوبة بالقانون للحصول على الجنسية.ويمنح التعديل وزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي)، بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقًا (5 سنوات بدلًا من 10 سنوات)، بشرط أن تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.وفي سياق آخر، اهتمت صحيفة "عكاظ" بفضائح الإعلام القطري المستمرة بعد كشف كذب وادعاءات قناة "بي ان سبورت" القطرية، ونشرت تقريرا بعنوان "beIN العاجزة.. خسائر بملايين الدولارات بتوقيع "بي أوت".. هكذا ثبت زيف التهم"، وجاء في التقرير نصا "على الرغم من صرف قطر ملايين الدولارات على حقوق بث البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، وملايين أخرى على أنظمة تشفير البث، إلا أن ذلك لم يمنع قرصنة محتواها من خلال شبكة تُدعى "beoutQ"، وهو ما كشف عن عجز تقني هائل تواجهه شبكة "beIN" القطرية".وأكدت الصحيفة أن العجز التقني الهائل تأكد بعد البيان الذي أدلت به مؤسسة "عرب سات"، وفندت فيه مزاعم "بي إن" و"فيفا" حول بث تلك القنوات المقرصنة عبر "عرب سات"، وما شهده بيان "فيفا" من تلميحات بتواطؤ المؤسسة أو امتناعها عن القيام بما يلزم لوقف بث "beoutQ"؛ إذ إن من الواضح أن "بي إن" عمدت إلى اختلاق هذه المزاعم كجزء من حملة التشويه الإعلامي الرامية إلى صرف الأنظار عن عجزها التقني، وقلة حيلتها.واهتمت صحيفة "الرياض" بخبر وصفته بأنه "سار" للعرب ونشرت موضوعا بعنوان "مفاجأة سارة.. العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية"، حيث قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقد حجري بشمال شرق الأردن، مفاجأة سارة للباحثين؛ وهي أن الناس بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.ويُظهر الاكتشاف أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة؛ مما كان معروفًا في السابق، وقبل ما يزيد على أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، مشيرة إلى أن الخبز المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، صنع من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.