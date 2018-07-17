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أخبار العالم

توغل محدود للاحتلال الإسرائيلي شرق القرارة جنوب قطاع غزة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن 4 جرافات عسكرية توغلت انطلاقا من موقع كوسوفيم العسكري لعشرات الأمتار على أطراف البلدة بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وتنفذ آليات الاحتلال عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، هدد بالرد بقوة في قطاع غزة، في حال واصلت حركة "حماس" ما أسماه "أفعالها الاستفزازية"، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب "حماس".

وأعلن الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 إلى 3 أميال.
وفى سياق آخر، استشهد الفلسطيني ساري داوود الشوبكي في العشرين من العمر متأثرا بجروح أصيب بها خلال مليونية العودة في 14 مايو الماضي.

وأعلنت عائلة الشوبكي استشهاد نجلها ساري داوود الشوبكي متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل نحو شهرين، وأشارت إلى أن نجلها أصيب برصاصة في عنقه أدت لشلل رباعي نقل على إثرها إلى أحد مشافي القدس لتلقي العلاج إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي إلى 140، فيما زاد عدد الجرحى على 16 ألفا بينهم 55 حالة بتر.

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