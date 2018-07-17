مرور الجيزة: كثافات أعلى كوبري 15 مايو وتصادم على محور صفط..فيديو

أكد العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أن كوبرى أكتوبر ونفق الأزهر وكوبرى الساحل تعمل بشكل جيد، إضافة إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة يعملان بشكل جيد.



ونوه "طاهر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح البلد"الذى تقدمه الإعلاميتان فرح سعيد وهند النعسانى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحالة المرورية جيدة وهادئة على جميع الطرق والمحاور بالجيزة، لافتًا إلى أن كوبرى 15 مايو يشهد كثافات مرورية.



وأضاف أن هناك حادث تصادم سيارة بسور محور صفط القادم من جامعة القاهرة ويتم رفعها حالًا بالتعاون مع قوات الدفاع المدنى مما سبب كثافات مرورية بهذا الاتجاه،مناشدًا المواطنين بعدم الوقوف لمشاهدة آثار الحادث حتى لا تعوق الحالة المرورية بشكل كامل.

