تضرر أكثر من 250 مدرسة في اليابان جراء الأمطار

أعلنت وزارة التعليم اليابانية اليوم الثلاثاء عن تضرر 270 مدرسة ابتدائية وثانوية بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى وقت سابق من هذا الشهر.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الوزارة أن محافظات أوكاياما وهيروشيما وإيهم أغلقت 150 مدرسة أغلبها لا يصلح لاستئناف الدراسة كما سجلت أكثر من 200 حالة وفاة بسبب الكارثة.



ومن بين المدارس الأخرى المتضررة المدارس الموجودة في هوكايدو وأوكيناوا ، وهي المقاطعات الواقعة في أقصى شمال البلاد وجنوبها.



وبلغت حصيلة ضحايا كارثة الأمطار في غرب اليابان 222 حالة بينما قالت وكالة إدارة الحريق والكوارث إنه تم إجلاء 4700 شخص حتى مساء أمس الإثنين.



كما ضربت الأمطار الغزيرة والإعصار الصناعات الزراعية وصيد الأسماك في جميع أنحاء البلاد ، حيث تقدر الحكومة الأضرار التي لحقت بنحو 53 مليار ين (472 مليون دولار) وتحذر من أنها سترتفع.



وقال عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم زيارة محافظة هيروشيما يوم السبت المقبل لتفقد الأضرار.

