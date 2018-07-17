بدء أعمال اليوم الثاني لتنسيق القبول بالجامعات

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى اليوم، الثلاثاء، أعمال اليوم الثانى لتنسيق المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الخميس الماضى، وتستمر أعمال المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة المقبل.



وأعلنت الوزارة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10%، وعدد الطلاب المقرر قبولهم 28001، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 15267 طالبا وطالبة، وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر، وعدد الطلاب المقرر قبولهم 83539 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في جميع الشعب 126807 طلاب وطالبات.



وأوضحت أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني"، وأنه خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وأنه من المقرر أن يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، وسيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام، وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.



وأضافت أنه بالنسبة للمجموعة العلمية "شعبة العلوم"، فقد تقرر أن يكون اليوم الثلاثاء للحاصلين على مجموع 401 درجة لأقل من 406 درجات، وغدا، الأربعاء، للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة، وبعد غد، الخميس، للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة، والجمعة المقبل للحاصلين على مجموع 394 درجة لأقل من 396 درجة.



أما بالنسبة للمجموعة العلمية "الشعبة الهندسية"، فقد تقرر أن يكون اليوم للحاصلين على مجموع 397 درجة لأقل من 403 درجات، وغدا للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من397 درجة، وبعد غد للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من 392 درجة، والجمعة المقبل للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة.



أما بالنسبة للمجموعة الأدبية، فقد تقرر أن يكون اليوم للحاصلين على مجموع 365 درجة لأقل من 380 درجة، وغدا للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من 365 درجة، وبعد غد للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 345 درجة والجمعة المقبل للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 330 درجة.

