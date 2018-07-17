ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مدبولى: تنفيذ مشروع صرف صحي فى بلطيم بتكلفة 200 مليون جنيه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:04 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أريمون، بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 39 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع صرف صحي مدينة ومصيف بلطيم بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات صرف صحى القرى بمحافظة كفر الشيخ، أضاف اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 قرى، ضمن خطة العام المالى 2017/2018، وهى (أدريجه - دمنكه - كفر تيدا - العوضي - محلة موسى)، بينما يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ9 قرى، ضمن خطة العام المالى 2018/2019، وهى (كفر قته – عزبة الباسل – بقلوله – الثابت – البنائين – الداويده – سنديون – كفر مجر – الناحيتين).​

ترشيحاتنا

الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو

الحكومة: الإثنين المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة 23 يوليو

50 مليون يورو تقرب تشيلسي من ضم نجم يوفنتوس

بدون أدوية.. 5 حيل سريعة للتخلص من الإمساك بسرعة فائقة

تشكيل هجومي للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

شاهد .. أمواج تسونامي تضرب الشوارع بـ إسبانيا

مختار جمعة يستقبل وزيرة الصحة قبيل دورة التوعية السكانية

اليوم .. 8 مواجهات نارية بدورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أحدث إطلالات نوال الزغبي بدون مكياج

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب بدوري الأبطال

كورتوا ينضم إلى ريال مدريد خلال أيام

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
مجلس الوزراء: قوى الشر تحارب مصر بالشائعات منذ 30 يونيو ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟