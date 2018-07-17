مدبولى: تنفيذ مشروع صرف صحي فى بلطيم بتكلفة 200 مليون جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أريمون، بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 39 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع صرف صحي مدينة ومصيف بلطيم بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.



وبالنسبة لمشروعات صرف صحى القرى بمحافظة كفر الشيخ، أضاف اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 قرى، ضمن خطة العام المالى 2017/2018، وهى (أدريجه - دمنكه - كفر تيدا - العوضي - محلة موسى)، بينما يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ9 قرى، ضمن خطة العام المالى 2018/2019، وهى (كفر قته – عزبة الباسل – بقلوله – الثابت – البنائين – الداويده – سنديون – كفر مجر – الناحيتين).​



