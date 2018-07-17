ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها إضافة لعناصر من القوات الخاصة المدججة بالسلاح بين جنبات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمسجد من "باب المغاربة".

يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي ماعدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية؛ حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بتنسيق دخولهم من "باب المغاربة" الذي يخضع لسيطرتها بشكل كامل منذ احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.

في سياق متصل، كشف مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، عزام الخطيب، عن حفريات إسرائيلية تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف الإسلامي الواقعة في الجزء الغربي من المسجد الأقصى قرب باب المغاربة.

وقال الخطيب في بيان صحفي إن معلومات خطيرة جدا، وردت إليه من مختصين عن حفريات تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف الإسلامي، ما يدل على نشاطات سرية وجهود لربط الأنفاق المتعددة أسفل محيط الأقصى، خاصة في منطقة القصور الأموية أسفل مبنى المتحف.

وطالب الخطيب منظمة "اليونسكو" بالتدخل وإرسال بعثة رسمية للكشف على هذا الموقع وغيره من المواقع التي تجري فيها الحفريات في محيط المسجد الأقصى.

كما طالب شرطة الاحتلال بالسماح للجنة خاصة تعينها الحكومة الأردنية للدخول إلى هذه المواقع لمعرفة ما يجري فيها من حفريات قد تضر المسجد الأقصى، وأن تعمل هذه اللجنة بحريّة تامّة.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية مازالت تمنع دائرة الأوقاف الإسلامية من استكمال مشاريعها وإعاقتها في كافة الأمور، وكذلك تسمح للمتطرفين اليهود بأداء الصلوات التلمودية، وتحارب حراس الأقصى في عملهم، وتمنع إدخال الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم في الـمسجد.

وأوضح أن الاقتحامات اليومية التي تزايدت وتيرتها وأعدادها، أصبحت هاجسا مقلقا، والتي كان آخرها السماح لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام المسجد الأقصى.

ترشيحاتنا

شاهد .. أمواج تسونامي تضرب الشوارع بـ إسبانيا

عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو

أمين الفتوى: الحنث بهذا الحلف ليس عليه كفارة.. فيديو

ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

بوتين يحرج مذيع فوكس نيوز بسبب سؤال صادم.. فيديو

شركة الطيران الإسرائيلية تشطب تايوان من رحلاتها لهذا السبب

50 مليون يورو تقرب تشيلسي من ضم نجم يوفنتوس

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

شاهد.. موجة تسونامي تضرب سواحل إسبانيا

تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو

الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
مجلس الوزراء: قوى الشر تحارب مصر بالشائعات منذ 30 يونيو ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟