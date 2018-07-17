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محافظات

كهرباء الأقصر تعلن عن تنفيذ وحدتي تغذية ضمن الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
شمس يونس
أكد المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017 /2018 فى نطاق مركز ومدينة القرنة، يشمل إنشاء 2 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م الأقصر غرب حتى لوحة توزيع الطارف، وذلك باجمالى تكلفة 2.1 مليون جنيه وذلك لاعادة تنسيق وتوزيع الأحمال على المغذيات القائمة، مما أدى إلى تقليل الأعطال، وسرعة إصلاح أى عطل بالمنطقة، وتحسين الجهد واستقرار التغذية للمناطق التى يتم تغذيتها من المغذيات التى تم إعادة توزيع الأحمال عليها.

كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب عدد 160 عمود جهد منخفض كامل بالمشتملات والموصلات المعزولة بإجمالى تكلفة 1.4 مليون جنيه، مما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمناطق التى تم تركيب الأعمدة لها.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، أنه تم رفع قدرة 22 محول قائم وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات اضافية للمحولات القائمة أو احلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 6.6 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسين الأداء واستيعاب أية أحمال جديدة لهذه المناطق، واستقرار التغذية الكهربائية.

وتابع عبده، أنه تم احلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3.2 كم كابلات جهد متوسط وذلك بتكلفة اجمالية 2.4 مليون جنيه، وتم تركيب 49 كم موصلات معزولة بدلًا من الموصلات المكشوفة "العارية" بشبكة الجهد المنخفض.

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