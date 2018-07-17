تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

كشفت تقارير صحفية، عن وجود عقبة في طريق رحيل البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إدارة تشيلسي، لن تفرط في خدمات هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، بأقل من 225 مليون يورو، وذلك بعد مستواه الرائع خلال بطولة كأس العالم 2018.



وذكرت الصحيفة، أن إدارة الملكي، ترفض دفع هذا المبلغ الضخم، للتعاقد مع هازارد، حيث يعد أغلى من أكبر صفقة في التاريخ، وهي انتقال البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.



ونوهت أن نادي تشيلسي يستعد للإبقاء على نجمه في صفوف الفريق، وذلك بعد قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لتولي زمام الأمور الفنية للبلوز.





