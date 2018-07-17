ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مباحث بلبيس تعيد طالبة لأسرتها بعد تغيبها 8 أيام

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:06 ص
اللواء رضا طبلية
اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية من إعادة طالبة بعد تغيبها عن منزلها 8 أيام أثناء خروجها لشراء بعض الاحتياجات للمنزل.

وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة الطالبة "تسنيم محمود محمد سليم" 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، يفيد بتغيبها عن المنزل منذ يوم الأحد الموافق 8 يوليو 2018 ، واختفائها في ظروف غامضة، أثناء ذهابها لشراء بعض الأحتياجات للمنزل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6194 لسنة 2018 اداري مركز بلبيس.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس عن قيام الفتاة بترك منزل أسرتها وذهبت إلى سيدة بالمنطقة.

وبسؤال الفتاة أقرت أنها تركت المنزل برغبتها بسبب سوء معاملتها، وخاصة من شقيقتها الكبرى المقيمة معهم بالمنزل، وأنها لجاءت إلى سيدة تدعى"ابتهال محمد عطية" مدرسة، وأقامت معها بالمنزل مدة 8 أيام، وأن المدرسة سيدة فاضلة كانت تعاملها بحسن.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة وهددت بالانتحار، بسبب سوء معاملة بعض أفرد أسرتها لها، فيما توجهت أسرة الفتاة لمركز شرطة بلبيس لاستلامها.

ترشيحاتنا

ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

غدا.. بدء حجز شقق بالعاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه إلكترونيا

تعرفي على أفضل وجبة يمكنك تناولها لتحفيز الولادة

طارق يحيى يكشف تفاصيل انتقال عبد السلام للزمالك

تعرف على مصير فتيات اقتحمن ملعب مباراة نهائي كأس العالم

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر

التربية والتعليم توضح حقيقة تحويل مدارس المتفوقين إلى اليابانية

أمين الفتوى: الحنث بهذا الحلف ليس عليه كفارة.. فيديو

البحوث الإسلامية: هذا الأمر يحدث لك عندما تؤدي الصلوات الخمس

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

خاميس رودريجز يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
مجلس الوزراء: قوى الشر تحارب مصر بالشائعات منذ 30 يونيو ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟