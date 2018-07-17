مباحث بلبيس تعيد طالبة لأسرتها بعد تغيبها 8 أيام

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية من إعادة طالبة بعد تغيبها عن منزلها 8 أيام أثناء خروجها لشراء بعض الاحتياجات للمنزل.





وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة الطالبة "تسنيم محمود محمد سليم" 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، يفيد بتغيبها عن المنزل منذ يوم الأحد الموافق 8 يوليو 2018 ، واختفائها في ظروف غامضة، أثناء ذهابها لشراء بعض الأحتياجات للمنزل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6194 لسنة 2018 اداري مركز بلبيس.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس عن قيام الفتاة بترك منزل أسرتها وذهبت إلى سيدة بالمنطقة.





وبسؤال الفتاة أقرت أنها تركت المنزل برغبتها بسبب سوء معاملتها، وخاصة من شقيقتها الكبرى المقيمة معهم بالمنزل، وأنها لجاءت إلى سيدة تدعى"ابتهال محمد عطية" مدرسة، وأقامت معها بالمنزل مدة 8 أيام، وأن المدرسة سيدة فاضلة كانت تعاملها بحسن.



