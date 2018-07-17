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فن

كندة علوش تهنئ شقيقها بعيد ميلاده: الله يخليلي ياك

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حرصت الفنانة كندة علوش علي تهئنة شقيقها بعيد ميلاده عن طريق نشر صورة لهما من الطفولة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام ".

علقت كندة على الصورة قائلة "حبيبي وروح قلبي كل سنة وأنت سالم دائمًا بحسك متل بهي الصورة أخي الصغير الطيوب أبو ضحكة حلوة مع أنك كبرت وصرت أحلى شب وصرت سندي ورفيقي اللي دائمًا بيدور على".

وتابعت: "الله يخليلي ياك وتحقق كل إلى بتحلم فيه أما بخصوص النظرة العبيطة فيا ريت ما حدا يعلق عليها".

كان آخر أعمال كندة فيلم "الأصليين" الذي جسدت فيه دور زوجة ماجد الكدواني، وكان تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
كندة علوش تهنئ شقيقها بعيد ميلاده: الله يخليلي ياك

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