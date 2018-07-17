شاهد.. أحدث إطلالات نوال الزغبي بدون مكياج

صباح جديد ... وأمل كبير ونظرة تفاؤل للمستقبل مع احلام جديدة وسعادة نحن منصنعها مع ناس منحبن... صباح الخير والسعادة والتفاؤل😍😘❤#nawalelzoghbi #happyday #best_people pic.twitter.com/2wDlbkwvQC — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 17, 2018

طلت نوال الزغبى على جمهورها بإطلالة تخلو من مساحيق التجميل، حصدت خلالها العديد من إشادات متابعيها.ونشرت "الزغبي" صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، إطلالة جديدة بدون مكياج وعلقت قائلة "صباح جديد.. وأمل كبير.. نظرة تفاؤل للمستقبل مع أحلام جديدة وسعادة نحن من صنعها مع ناس منحبن... صباح الخير والسعادة والتفاؤل".يذكر أن نوال الزغبى قررت مؤخرًا تسجيل أغانى ألبومها الجديد في احدى الاستديوهات بمدينة بيروت بدولة لبنان، ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.