اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأفغاني وطالبان شمال أفغانستان

أفادت السلطات الأفغانية بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات الأمن وحركة طالبان في منطقة الإمام صاحب بإقليم قندوز شمال أفغانستان.



وقال رئيس مجلس الإقليم محمد يوسف أيوبي، لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية اليوم، الثلاثاء، إن المسلحين هاجموا نقاط تفتيش أمنية في مناطق جوي بيجوم وقارجاز وكانجاك في الإقليم نفسه قبل فجر اليوم، موضحا أنه على خلفية هذه الهجمات سقطت ثلاث نقاط تفتيش أمنية في منطقة جوي بيجوم في يد طالبان، كما أن هناك اشتباكات عنيفة في منطقتين أخريين.



وحذر أيوبي من أنه إذا لم تصل التعزيزات إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن، فقد تنهار المزيد من النقاط الأمنية، مشيرا إلى أنه حتى الاَن أصيب 4 من رجال الشرطة الأفغانية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

