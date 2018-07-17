تطوير مركز شباب كفر زهران تقديرا لدوره في إنقاذ ركاب قطار المرازيق

وصلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الاثنين، إلى مركز شباب كفر زهران بقرية المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لتفقد المركز والوقوف على حالة البنية الإنشائية به، ومستوي الخدمات والأنشطة المقدمة بالمركز.



والتقت اللجنة مجموعة من شباب القرية لتقديم الشكر والتقدير لهم على دورهم الفعال خلال حادث القطار الذى وقع بمزلقان قرية المرازيق من خلال مساعدتهم للركاب للخروج من القطار وإنقاذ المصابين ونقلهم إلى سيارات الإسعاف.



كما تفقدت اللجنة المبنى الإداري بمركز شباب كفر زهران، وصالة الكاراتيه، وملعب كرة القدم المطور بالنجيل الصناعى برفقة مجلس إدارة المركز، ومجموعة من شباب القرية من رواد المركز.



وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من جانب مجلس إدارة المركز تتضمن كافة الاحتياجات وأعمال التطوير المطلوبة وتقديمها إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تطوير المركز.



ومن المقرر، تزويد المركز بصالة جيم، ورفع كفاءة المبنى الإداري وصالة الأنشطة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء ملعب متعدد الأغراض بالمركز، كعوامل جاذبة لشباب قرية المرازيق للاستفادة من خدمات المركز والاشتراك بعضويته.



كما شددت اللجنة على مجلس إدارة المركز بتكثيف الأنشطة من خلال الاستفادة من الموارد الذاتية للمركز، وفتح باب العضوية، والإعلان عن موعد إجراء انتخابات مجلس الادارة المقرر لها أغسطس المقبل، حيث سيتم إجراء زيارة أخرى للمركز الأسبوع القادم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.