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اقتصاد

تعيين خالد أبو بكر مساعدا لوزير التموين للتخطيط والتنمية البشرية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:13 ص
علي المصيلحي
علي المصيلحي
أ ش أ
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا، بتولي خالد شرف أبو بكر منصب مساعد الوزير للتخطيط والتنمية البشرية والشئون المالية الإدارية للوزارة.. وذلك فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه وزير التموين، للعمل على تطوير قطاعات الوزارة المختلفة للنهوض بالإدارات.

كما يقوم الوزير بإعداد خطة لتطوير الشركات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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