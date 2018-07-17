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رياضة

اليوم .. 8 مواجهات نارية بدورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:09 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2018 بإقامة 8 مباريات قوية فى مختلف المجموعات .

وتبدأ لقاءات اليوم بمواجهة قوية تجمع كلا من مبابان سوالوز بطل سوازيلاند أمام النجم الساحلي التونسى ، ويلتقى زيسكو يونايتد - زامبيا مع بريميرو دي اوجوستو - أنجولا ، بينما يلعب مازيمبي - جمهورية الكونجو مع نادي مولودية الجزائر - الجزائر .

ويخوض توجو بور - توجو مواجهة قوية مع ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا ويلتقى حوريا - غينيا مع الوداد الرياضي - المغرب بينما يلعب الترجي الرياضي - تونس مع كمبالا سيتى الأوغندى ويواجه الأهلى نظيره تاونشيب البتسوانى ويلعب وفاق رياضي سطيف - الجزائر أمام الدفاع الحسني الجديدي - المغرب .

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