اليوم .. 8 مواجهات نارية بدورى أبطال أفريقيا

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2018 بإقامة 8 مباريات قوية فى مختلف المجموعات .



وتبدأ لقاءات اليوم بمواجهة قوية تجمع كلا من مبابان سوالوز بطل سوازيلاند أمام النجم الساحلي التونسى ، ويلتقى زيسكو يونايتد - زامبيا مع بريميرو دي اوجوستو - أنجولا ، بينما يلعب مازيمبي - جمهورية الكونجو مع نادي مولودية الجزائر - الجزائر .



ويخوض توجو بور - توجو مواجهة قوية مع ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا ويلتقى حوريا - غينيا مع الوداد الرياضي - المغرب بينما يلعب الترجي الرياضي - تونس مع كمبالا سيتى الأوغندى ويواجه الأهلى نظيره تاونشيب البتسوانى ويلعب وفاق رياضي سطيف - الجزائر أمام الدفاع الحسني الجديدي - المغرب .