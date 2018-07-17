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مجلس الوزراء: قوى الشر تحارب مصر بالشائعات منذ 30 يونيو ..فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:13 ص
هانى يونس، المتحدث
هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان
آيات أحمد
قال هاني يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتعرض لشائعات مغرضة من قوى الشر في الداخل والخارج منذ 30 يونيو.

وأضاف "يونس"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الوزراء يخرج يوميًا قائمة لتكذيب الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المتحدثين الإعلاميين باسم الوزراء كان له دور كبير للتصدي للشائعات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كلف المتحدثين الإعلاميين بعرض ما تم إنجازه على أرض الواقع وعرضه للمواطنين. 

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