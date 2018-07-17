زلزال قوته 6 درجات يضرب قبالة ساحل فانواتو بجنوب المحيط الهادي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا قوته ست درجات هز المنطقة الواقعة شمالي دولة فانواتو في جنوب المحيط الهادي اليوم الثلاثاء.



وأضافت الهيئة أنه لم يصدر بعد تحذير من موجات مد بحري عاتية كما لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 73 كيلومترا وعلى بعد 474 كيلومترا تقريبا شمالي جزيرة سانتو في فانواتو.

