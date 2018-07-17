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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 4.75 جنيه، البصل 3.75 جنيه، الخيار 6 جنيهات، والفاصوليا 11 جنيهات، الملوخية 2.25 جنيه، الكوسة 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 3 جنيهات للكيلو، الجوافة 7.5 جنيه، الخوخ 10 جنيهات، والموز 7.5 جنيه.

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