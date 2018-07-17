أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الثلاثاء.



وسجل الدولار الأمريكي 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، واليورو 20.89 جنيه للشراء، و21.02 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.67 جنيه للشراء، و23.81 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" فسجل 15.87 جنيه للشراء 16.00 جنيه للبيع.



فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 711 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 622 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 533 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4990 جنيهًا.

