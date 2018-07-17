ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 أطعمة مهمة لحرق دهون الجسم في أسرع وقت

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
حدد خبراء التغذية والصحة 5 منتجات يمكنها حرق الدهون بفعالية كبيرة وتحسين عمل التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

ونشر موقع قناة "РЕН ТВ" التليفزيونية الروسية نتائج دراسة حددت المواد التي تساعد على حرق الدهون وتخفيض الوزن لدى مرضى السمنة كان أبرزها:

1- الخرشوف: تتميز هذه الثمرة بغناها الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث تنشّط إنتاج الصفراء وتنظم نسبة الكوليسترول في الدم. كما أنها مادة مدرة للبول ومزيلة للاحتقان.

2- الجريب فروت: فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتنظم نسبة السكر في الدم.

3- مصل اللبن: يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة العضلات في الجسم.

4- الشاي الأخضر: مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمراض.

5- الفلفل الأحمر الحار: ينقي الشرايين وينشط الدورة الدموية.

ترشيحاتنا

تعرف على أكثر الدول العربية ارتفاعا في درجات الحرارة

أمين الفتوى: الحنث بهذا الحلف ليس عليه كفارة.. فيديو

وفاة الفنان السعودي محمد باني الرويلي ملك الدحة

احذر.. أمر يومي يغفل عنه البعض يعرضهم لعذاب القبر

اهداف نهائي مونديال 2018

يوم أسود للعسكريين الأتراك تزامنا مع ذكرى الانقلاب الفاشل

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

خاميس رودريجز يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

Demi Moore تسخر من زوجها السابق بروس ويليس

بيراميدز يواجه أودينزي الإيطالي وريال بيتيس الإسباني وديا

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

وزير التموين يعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات
الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط.. فيديو
الرى: مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟