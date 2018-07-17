5 أطعمة مهمة لحرق دهون الجسم في أسرع وقت

حدد خبراء التغذية والصحة 5 منتجات يمكنها حرق الدهون بفعالية كبيرة وتحسين عمل التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.



ونشر موقع قناة "РЕН ТВ" التليفزيونية الروسية نتائج دراسة حددت المواد التي تساعد على حرق الدهون وتخفيض الوزن لدى مرضى السمنة كان أبرزها:



1- الخرشوف: تتميز هذه الثمرة بغناها الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث تنشّط إنتاج الصفراء وتنظم نسبة الكوليسترول في الدم. كما أنها مادة مدرة للبول ومزيلة للاحتقان.



2- الجريب فروت: فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتنظم نسبة السكر في الدم.



3- مصل اللبن: يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة العضلات في الجسم.



4- الشاي الأخضر: مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمراض.



5- الفلفل الأحمر الحار: ينقي الشرايين وينشط الدورة الدموية.