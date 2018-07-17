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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس المركزي الأمريكي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.

وزاد الذهب 0.25 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية خلال استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونجرس اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 822.74 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 919 دولارا للأوقية.

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