30 يوم جولات.. يونس المصري داخل 13 جناحا بقلعة الطيران المدني

جولات مكوكية قادها الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، منذ توليه حقبة وزارة الطيران المدني، قبل شهر من اليوم، تنقل خلالها بين أروقة قطاعات الطيران والشركات التابعة لها، للوقوف على سير العمل، وقرأ التحديات التي تواجه كل قطاع.



منذ اليوم الأول لـ"المصري"، أعلن أنه سيولي أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة للانتهاء من المشروعات التى تم بدء العمل بها، كما سيتم العمل على تطوير جميع المطارات المصرية ورفع كفاءتها والطاقة الاستيعابية الخاصة بها، مع العمل على تحديث جميع الأنظمة الخاصة بالتشغيل، مؤكدا أن من ضمن خططه أيضا العمل على تطوير أسطول مصر للطيران، بما يتناسب مع مكانة مصر باعتبارها دولة محورية مع العمل على تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم.



كما أولى اهتماما، إلى العنصر البشري وتطوير أدائه والعمل على رفع مستواه الفنى والمهنى والعملي، سيكون الركيزة الأساسية لخطط التطوير حتى يمكن الاستفادة من الطاقات الموجودة لخلق فرص من العمل وتطوير منظومة الطيران.



نرصد خلال السطور الحالية، أبرز المحطات التي زارها الفريق يونس المصري، في أول 30 يوم وزارة، كالتالي:



مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي، كان أول زيارة تفقدية قام بها، الفريق يونس المصري، فجر 16 يونيو، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اطلع خلالها على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالميناء، ومراجعة الأسوار بالكامل ودوائر المراقبة الإلكترونية المنفذة، بما يتناسب مع أعلى درجات الفاعلية.



ووجه الوزير بالتنسيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية للحفاظ على قدرة وكفاءة وانتظام الإجراءات الأمنية المنفذة بالمطار مع الحرص على أن لا تؤثر الإجراءات على سيولة وسرعة خدمة الركاب المترددين.



ووجه بعرض الموقف الفعلي للمشروعات المعطلة والمخطط الفعلي لتنفيذها ورفع كفاءة وتطوير محيط أسوار المطار من الداخل والخارج بالشكل اللائق والحضاري ووضع آليات وحلول فورية لتحسين التعامل مع أمتعة الركاب حرصا على ممتلكاتهم للقضاء نهائيا على شكواهم تعرض تلك الممتلكات الشخصية التلف والفقد في بعض الأحوال، كما شملت الجولة المرور على الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، ووجه بسرعة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وسرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام بالشكل اللائق والحضاري.



وفى نهاية الجولة، وجه رؤساء الشركات بالانتهاء الفورى من جميع الملاحظات ليتسنى تقديم خدمات أفضل للركاب المترددين وينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي.



وأعقب هذه الجولة الأولى، للمطار، جولات متعاقبة، على فترات ليست بالبعيدة، لم تتجاوز الأيام، زار خلالها مبنى الرحلات الموسمية، المخصص للرحلات المتجهة من وإلى جدة، والمدينة المنورة وطالب وزير الطيران بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لموسم الحج.



وتفقد سير العمل داخل مبنى الركاب الجديد رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، واطمأن الوزير على انتظام الرحلات وحركة التشغيل ووجه بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين.



مطار شرم الشيخ

كان ثاني الجولات التفقدية للوزير المصري، يوم 17 يونيو، للتأكيد على جميع الإجراءات الأمنية العامة والتخصصية التي تتم خلال حركة السفر والوصول، واطمأن الفريق يونس المصري، على سير العمل بصالات السفر والوصول، ووجه بتقديم جميع التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب والسائحين.



مطار الغردقة الدولي

تفقد "المصري" فجر يوم 18 يونيو، مطار الغردقة، لمتابعة أجهزة الكشف عن الحقائب داخل صالات السفر والوصول ومتابعة الإجراءات التي تتم مع الراكب منذ لحظة دخوله صالة السفر ومراحل التفتيش التي يقوم بها حتى صعوده الطائرة، وكذلك الإجراءات المطبقة لتأمين الحقائب والبضائع.



كما استمع إلى شرح تفصيلى لمرحلة إجراء تشغيل المنظومة الأمنية الجديدة (ctx) الخاصة بمبنى الركاب رقم 2، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب منظومات التأمين الحديثة طبقًا للمواصفات الدولية والعالمية.



وأكد وزير الطيران، فى نهاية الزيارة، تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين بما يضمن تنفيذ إجراءات السفر دون أى عناء، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل المطار.



شركة مصر للطيران

زار الفريق يونس المصري، المقر الرئيسي للشركة الوطنية لمصر للطيران، يوم 24 يونيو، بدأ بتفقد المتحف التاريخي للشركة ثم أعقبها اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشركة القابضة وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.



واستمع إلى شرح تفصيلي للتعرف على أنشطة الشركات والخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى، وكذلك الأهداف والمشروعات المستقبلية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والأعمال الجاري تنفيذها حاليا، كما تم إطلاعه على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة العمل بهذه الشركات والحلول المقترحة.



الشركة القابضة للمطارات

ويوم 28 يونيو، زار وزير الطيران المدني، المقر الرئيسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعددا من شركاتها التابعة، ثم أعقب ذلك اجتماع موسع مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة.



وتعرف خلال الزيارة على خطط وإستراتيجيات الشركة فيما يخص تطوير المطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمنظومة الأمنية وفقًا للمعايير الدولية، وكذلك إحلال وتجديد أنظمة المراقبة الجوية وشبكة الردارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية التى تتبناها الشركة خلال الفترة الجارية والمقبلة.



واطلع على أهم المعوقات والتحديات الراهنة التي تعوق مسيرة العمل بهذه الشركات، ووجه بالحلول والمقترحات للحد من هذه المعوقات.



الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

تفقد الفريق يونس المصري، يوم 8 يوليو الجاري، سير العمل بشركة خدمات الملاحة الجوية، من مبني برج المراقبة الجوية بأقسامه المختلفة، ثم زيارة لمركز مراقبة المنطقة والتى تقوم بالتوجيه النهائي للطائرات المغادرة ومتابعة الحركة الجوية حتى دخول وخروج الطائرات من المجال الجوى المصرى.



وتفقد محطة الأقمار الصناعية وأجهزة الرادارات وغرفة التحكم الملاحية والتى تقوم بإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع برج المراقبة، وتفقد أيضًا كلا من المبنى الإدارى للشركة وقاعات التدريب والمؤتمرات، وكذا معمل اللغات.



والتقى وزير الطيران خلال الزيارة بالعاملين بالشركة من مراقبين جويين ومهندسين وإداريين، وأكد ضرورة الالتزام بجميع معايير الأمن والسلامة فى إدارة منظومة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية.



الخدمات الأرضية والجوية

في 9 يوليو، أجرى الفريق يونس المصري، زيارة تفقدية لشركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخدمات الجوية، شملت المرور على ساحات تمركز المعدات ومحطة تموين الوقود ومحطة الغسيل بمبنى الركاب رقم 1، كما تفقد ورشة إصلاح الحاويات ومنتجات المصنع المعدني وساحة تخزين معدات التحميل، بالإضافة إلى موقع إنشاء المباني الجديدة التابعة للشركة، وكذا غرفة العمليات وتشغيل البرنامج الآلي لتوزيع العمالة بمبنى ركاب رقم 3.



كما تفقد وزير الطيران شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والذي أكد أهمية تطوير منظومة المشتريات والتموين والاستمرار في المحافظة على كفاءة الوجبات الغذائية المقدمة للراكب للحفاظ على ثقة عملائنا من خلال تقديم الخدمة بجودة عالمية.



الصناعات المكملة والشحن الجوي

قام وزير الطيران المدني يوم 10 يوليو، بزيارة تفقدية لشركتي مصر للطيران للصناعات المكملة ومصر للطيران للشحن الجوي، حيث قام وزير الطيران بتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية ومصنع الصناعات الخشبية، بالإضافة إلى مصنع الزي والجلود ثم أتبعها بجولة تفقدية بمطابع الشركة.



وأكد "المصري" ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين على أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجالات الصناعات المكملة، وحث على المنافسة العالمية لجميع منتجات الشركة، والسعى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى شركات الطيران المحلية والعالمية بأجود الأصناف الدولية وكذا الأسواق الداخلية والخارجية.



وجه الوزير، بضرورة الانتهاء من تفعيل برنامج الشحن الإلكترونى (E-freight)، ما يزيد من كفاءة مطار القاهرة فى التعامل مع جميع أنواع الشحنات وتسهيل إجراءات الشحن، وشدد على الاستمرار فى تطوير خدمات الشركة لمواجهة جميع التحديات والمعوقات، وأضاف أنه يجب الالتزام بمعايير السلامة والأمن المعتمدة عالميًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.



شركة "إيروسبورت"

في 11 يوليو، تفقد الفريق يونس المصري، منشآت نادي إيرو سبورت فرع "ب"، وبدأها بالمبنى الاجتماعي، ثم أعقبها زيارة إلى حضانة "ايرو كيدز" التابعة للنادي، ووجه بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات واستكمال جميع الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والاهتمام بالأنشطة الثقافية بما يحقق الاستفادة للأعضاء وأسرهم.



وأكد أن الهدف الرئيسى من هذا الكيان الرياضى الكبير هو توطيد أواصر العلاقات الإنسانية والاجتماعية والأسرية بين العاملين بقطاع الطيران المدنى مع توفير مناخ رياضى متكامل لتنمية طاقات وقدرات العاملين وأبنائهم فى جميع الأنشطة الرياضية.



ووجه بتقديم أفضل رعاية للأطفال مع التركيز على الإتقان التربوي والعلمي واستخدام اساليب تعليمية حديثة تساهم فى تنمية القدرات العقلية والبدنية للأطفال، من خلال حضانة "ايرو كيدز".



مستشفى مصر للطيران

في 14 يوليو، قام بزيارة تفقدية لمقر مستشفى مصر للطيران للوقوف على سير العمل بالأقسام والتخصصات الطبية المختلفة، والاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وعملاء المستشفى من خارج القطاع، والتقى بعدد من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بالتخصصات المختلفة والإداريين بأقسام المستشفى، وطالب العاملين في الصفوف الأمامية بتقديم جميع التسهيلات والرعاية الطبية المتميزة للمرضى.



ووجه الوزير بدراسة مقترح إنشاء مدينة طبية تليق بقطاع الطيران على أحدث معايير الجودة العالمية، وذلك لاستيعاب أعداد المترددين على المستشفى والعيادات الخارجية، كما وجه بدراسة تطوير مستشفي مصر للطيران من خلال زيادة التجهيزات والمعدات وكذا الخبرات الطبية المختلفة فى جميع التخصصات، بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية فى جميع المجالات، كما وجه بدراسة التطوير الهندسي الكامل لمبنى المستشفى وبما يليق لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم.



مطار أسيوط

قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح يوم 15 يوليو، بزيارة تفقدية لمطار أسيوط الدولي، وخلال الزيارة اطلع على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، ومتابعة حركة السفر والوصول داخل صالات المطار واطمأن على استعدادات المطار لاستقبال موسم الحج لهذا العام.



ووجه المصرى بضرورة العمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب ورفع معدلات الحركة الجوية بالمطار بما يتناسب مع المشروعات الاستثمارية والقومية التي تنفذها الدولة بمنطقة الصعيد، كما أعطى توجيهاته للمسئولين بالمطار بتقديم جميع التسهيلات وتوفير جميع سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من صعيد مصر.



الشركة المصرية للمطارات

قام بزيارة مقر الشركة المصرية للمطارات، عقب عودته من مطار أسيوط الدولي، يوم 15 يوليو، حيث تفقد أروقة الشركة تفقد خلالها المكاتب الإدارية وغرفة العمليات، وذلك للوقوف على سير العمل والتعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة، كما اطلع على الخطة الإستراتيجية لتطوير المطارات المصرية.



مطار الأقصر الدولي

قام وزير الطيران المدني، 16 يوليو، بجولة تفقدية في مطار الأقصر الدولي، ووجه بتحسين جميع الخدمات المقدمة للسائحين، وأكد أن وزارة الطيران المدني تقوم بتقديم كل الدعم والتحفيز لقطاع السياحة بمدينة الأقصر عن طريق تقديم مبادرات وحوافز وخدمات تشجع شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها الجوية من وإلى المطار، وفي ختام الزيارة استمع الوزير إلى استعداد مطار الأقصر لاستقبال وتسيير رحلات موسم الحج إلى الأراضي المقدسة في شهر أغسطس القادم لنقل حجاج الأقصر وقنا ومحافظات الوجه القبلي وطالب بتقديم جميع التيسيرات لضيوف الرحمن.

