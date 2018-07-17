نصار: دور رئيسى لـ التمثيل التجارى في زيادة فرص التصدير

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرًا حول مؤشرات أداء جهاز التمثيل التجارى خلال شهر يونيو الماضي حيث أشار التقرير الى نجاح الجهاز فى ابرام تعاقدات واتاحة 94 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لـ26 فرصة منها نحو 31 مليون دولار لعدد من أسواق الدول العربية والأوروبية.



وأكد الوزير حرص الوزارة على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرًا الى ان الجهاز يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الوزارة المعنية بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتيسير نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية فضلًا عن تمثيل مصالح مصر لدى الدول الاجنبية والمنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية والإقليمية.



وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن التعاقدات التصديرية المبرمة تضمنت 24 فرصة تصديرية للخضروات والفواكه الطازجة إلى بريطانيا بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون دولار وفرصتين تصديريتين للرخام ومواد التعبئة بقيمة تقديرية تبلغ مليون دولار.



وتابع وكيل اول الوزارة أن جهود المكاتب التجارية بالخارج ساهمت في توفير عدد من الفرص الاستثمارية والترتيب لعدد من الفعاليات والزيارات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وحث الشركات الأجنبية على المشاركة في المشروعات الكبرى في مصر، مشيرًا الى ان المكتب التجاري المصري في أبو ظبي بحث رغبة إحدى كبريات الشركات الإماراتية في الاستثمار بالسوق المصرى في مجال تصنيع الخرسانة الجاهزة، كما بحث المكتب التجاري بالرياض رغبة احدى المؤسسات السعودية للاستثمار في النفاذ إلى السوق المصري من خلال إقامة المطاعم والمولات بقيمة 3 مليون دولار وهو ما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والمشروبات.



وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها تضمنت أيضًا 16 فرصة تصديرية للجزائر لتوريد الحديد المجلفن والأسمدة ومركزات العصائر والزيوت النباتية والبلاستيك والغزول والعبوات البلاستيكية والبقوليات والتوابل، و9 فرص تصديرية للبرازيل للاسمدة ومواد التغليف والبتروكيماويات، و4 فرص تصديرية في ماليزيا للفولاز والسليكا والفوسفات الصخرى ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى 5 فرص تصديرية إلى الصين لتوريد بنود التوابل والاعشاب والسلع الغذائية والنباتات العطرية والجرانيت والعصائر، وفرصتين تصديريتين إلى السوق الإندونيسي لبنود الفول والفوسفات الصخرى، وفرصتين تصديريتين لمنتجات الألومنيوم والمناديل الورقية للسوق الكيني، فضلًا عن 3 فرص تصديرية لتوريد مادة البولى إيثلين وعبوات البلاستيك وأطباق الألومنيوم للمغرب، و4 فرص تصديرية لليونان لبنود الأسمدة والكيماويات والمنتجات الزراعية، و4 فرص تصديرية للفراولة والبرتقال والبصل والعنب لهولندا، إلى جانب 3 فرص تصديرية لبنود المنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء لقبرص.





وأوضح عنتر أنه تم الإعداد والمتابعة لعدد 24 زيارة رسمية خلال شهر يونيو 2018 تضمنت زيارة وفد يضم مسئوليين حكوميين ورجال أعمال لباريس للمشاركة فى ندوة معهد العالم العربى ، إلى جانب الترويج وترتيب المشاركة المصرية فى معرضين دوليين متخصصين أهمها مشاركة 21 شركة مصرية فى معرض الأغذية SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018 بالولايات المتحدة الامريكية ، فضلًا عن الإعداد لزيارة بعثة تجارية تضم 10 شركات مصرية عاملة فى مجال الحاصلات الزراعية إلى هولندا، وزيارة وفد المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى كينيا وزيارة وفد جمعية رجال الأعمال المصرية إلى المغرب.