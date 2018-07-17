شيرين فراج توجه ثلاثة طلبات إحاطة عاجلة لوزير التنمية المحلية

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ثلاثة طلبات إحاطة عاجلة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور، موضحة أن الأول يتعلق بالتقرير السنوى عن نتائج فحص الحساب الختامى للهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015/2016 وما تضمنه بشأن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ص 95 والمتبين منه إهدار 12.593 مليون جنيه.



وقالت "فراج"، فى بيان لها، إن طلب الإحاطة الثانى يتعلق أيضا بوقائع إهدار المال العام الواردة فى التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية للهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015/2016، وذلك بشأن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ص 70 والمتبين منه إهدار صرف مبالغ بالزيادة نحو 5.018 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه) لشركه تدوير المخلفات الصلبة مقابل خدمات تصميم الدفن عن فترة امتداد العقد من 1/12/2014 لثلاث سنوات أخرى، رغم أن التعاقد الأصلى مع الشركة مؤرخ 19/6/2004، وتضمن تصميم مدفن صحى هندسى يستوعب المخلفات الصلبة اليومية لمدة 15 عاما، فضلا عن تقاضي الشركة بموجب العقد الأصلى تكاليف إغلاق المدفن الصحى رغم أنها لم تقم بإغلاقه ومازالت تستخدمه فى فترة امتداد العقد، وذلك بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.



وأوضحت أن طلب الإحاطة الثالث يتعلق بوقائع إهدار المال العام والواردة فى التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية الهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015/2016 للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ص 73، والمتبين منه صرف مبالغ دون وجه حق لإحدى شركات النظافة نحو 29.508 مليون جنيه مقابل إنشاء وتجهيز مدفن صحى للمنطقتين الشمالية والغربية رغم عدم قيام الشركة بإنشاء وتجهيز المدفن الصحى للمنطقتين والاكتفاء بتشغيل المقالب العمومية.