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قومي البحوث يطلق أول قافلة طبية للتوعية بالأمراض الوراثية بالفيوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:32 ص
القومي للبحوث
القومي للبحوث
أ ش أ
نظم أعضاء هيئة البحوث بشعبة الوراثة البشرية و أبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث أول قافلة طبية للتوعيه بالأمراض الوراثية وذلك بقريه طبهار - مركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين المركز ومحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز.

وأشار رئيس المركز - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إلي أن القافلة ضمت نخبة من الأطباء أعضاء هيئة البحوث بالشعبة من مختلف التخصصات بهدف التوعيه بالأمراض الوراثية و طرق التشخيص و التدخل المبكر و أهميته و أسباب حدوث و تكرار الأمراض الوراثية بالإضافة إلى الإرشاد الوراثى للمقبلين على الزواج و المتابعة المطلوبة للحوامل.

وأوضح أنه من المقرر انطلاق قوافل دورية تتوجه إلي قرى أخرى حسب توجيهات محافظة الفيوم.

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