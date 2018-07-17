قومي البحوث يطلق أول قافلة طبية للتوعية بالأمراض الوراثية بالفيوم

نظم أعضاء هيئة البحوث بشعبة الوراثة البشرية و أبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث أول قافلة طبية للتوعيه بالأمراض الوراثية وذلك بقريه طبهار - مركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين المركز ومحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز.



وأشار رئيس المركز - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إلي أن القافلة ضمت نخبة من الأطباء أعضاء هيئة البحوث بالشعبة من مختلف التخصصات بهدف التوعيه بالأمراض الوراثية و طرق التشخيص و التدخل المبكر و أهميته و أسباب حدوث و تكرار الأمراض الوراثية بالإضافة إلى الإرشاد الوراثى للمقبلين على الزواج و المتابعة المطلوبة للحوامل.



وأوضح أنه من المقرر انطلاق قوافل دورية تتوجه إلي قرى أخرى حسب توجيهات محافظة الفيوم.

