وزير البترول: الشباب عنصر أساسي في نجاح مشروع تحديث القطاع

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع خريجى الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من العاملين بشركات قطاع البترول وذلك في اطار اهتمام الوزارة بالتوسع فى تمكين الكوادر الشابة المؤهلة علميًا وعملياُ من القيام بدور رئيسى فى تنفيذ المشروع الجارى حاليًا لتطوير وتحديث قطاع البترول ودمجهم في برامج عمل المشروع للاستفادة المثلى من خبراتهم ومهاراتهم بصورة فعلية.



وأوضح الملا خلال الاجتماع أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من موارد مصر الطبيعية واستدامة موارد الدولة وأن تحقيق ذلك يعتمد على وجود كوادر مؤهلة لتحمل على عاتقها هذه المسئولية مؤكدا سعى الوزارة للاستفادة من شباب البرنامج الرئاسي أو من العناصر الشابة التي تم اختيارها عبر الاختبارات المخصصة لذلك بالمساهمة فى وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية تطوير وتحديث القطاع ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ.



وأشار إلى أن العناصر الشابة ستمثل جزءًا مهمًا واصيلًا من عدد من برامج العمل وفى مقدمتها برنامج العمل الخاص بتطوير الموارد البشرية والذى يمثل أحد أهم برامج العمل بالمشروع لافتًا الى أنهم يمثلون نواة حقيقية لتنفيذ مبادرات تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتحمل المسئوليات في غضون سنوات قليلة، خاصة أن تنوع التخصصات المهنية لشباب البرنامج الرئاسي والتي تغطى مختلف أنشطة الصناعة البترولية سينعكس ايجابًا على مساهمتهم في تنفيذ برامج التطوير والتحديث.



وشدد الوزير على أن العناصر الشابة المؤهلة ستلعب دورًا في تحقيق أحد أهم الأهداف الطموح لمشروع تحديث القطاع وهو التحول الرقمى لكافة مجالات العمل بقطاع البترول وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP ) والذى يعد أداة نجاح المشروع بالكامل ويسمح بسرعة استرجاع البيانات والاحصائيات مما يعود بالنفع على كافة مجالات العمل البترولى ودعم عملية اتخاذ القرار السليم بسرعة تواكب المتغيرات.



وأضاف أن العناصر الشابة ستساهم في مشروع انشاء بوابة رقمية الكترونية لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز والتى ستوفر معلومات كاملة عن مناطق البحث والاستكشاف والتراكيب الجيولوجية للمستثمرين الراغبين فى العمل فى مصر لزيادة جاذبية فرص البحث والاستكشاف أمام الاستثمارات الأجنبية فضلًا عن بوابة تواصل قطاع البترول التى تهدف إلى ربط كافة شركات القطاع فى كيان واحد متكامل أسوة بالشركات العالمية الرائدة فى مجالات البترول والغاز، مشيرًا إلى الإعتماد على الشباب المؤهل فى هذه المجالات نظرًا لقدرته وكفاءته فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة .



كما استمع الوزير خلال الاجتماع الى رؤى وأفكار شباب البرنامج الرئاسي فيما يتعلق بعمليات التطوير ورفع كفاءة الأداء في الأنشطة البترولية وتطبيق أحدث التكنولوجيات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.