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ديني

الأوقاف: خطبة الجمعة بعد المقبل حول مخاطر الزيادة السكانية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة بعد المقبل بعنوان "مخاطر الزيادة السكانية وضرورة التنظيم".

وقال جمعة، خلال دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة التى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات قصد التوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا الأسرة، بقاعة المحاضرات الكبرى، بمسجد النور بالعباسية، إنه "ما لم يكن الإمام أو الداعية ملما بالقضية فلن يستطيع إقناع المواطنين بها".

وأضاف أن القضية السكانية وتنظيم الأسرة قضية شرعية وطنية يجب تأهيل الأئمة للتعامل معها.

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