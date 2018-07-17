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تعليم

مكاتب تنسيق جامعة الإسكندرية تستقبل 494 طالبا من المرحلة الأولى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:45 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تقديم 494 طالبا أوراق رغباتهم لمكاتب التنسيق بالجامعة فى اليوم الأول من تقديم المرحلة الأولى للجامعات من خلال 7 معامل للحاسب الآلى.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة اليوم، الثلاثاء، أن هؤلاء الطلاب توزعوا على الكليات المختلفة بالجامعة بواقع 74 بكلية الآداب، و52 بكلية التربية، و62 بكليتي علوم الشاطبي ومحرم بك، و74 بكلية الهندسة، و43 بكلية التربية الرياضية بنين، أما المدن الجامعية فتقدم منها نحو 189 طالب.

كانت جامعة الإسكندرية، قد استعدت لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات المختلفة، من خلال تخصيص 7 معامل مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل موزعة بكليات "الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية للبنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة".

وأضاف جابر، أن المعامل تحتوى على 163 جهاز حاسب آلي، مؤكدًا أنه تم توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها الطلاب فى أثناء أعمال التنسيق فضلًا عن الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي ومواقع التنسيق الإلكتروني.

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