ارتفاع أعداد المصابين بعقر الكلب المسعور في أسيوط إلى 14 حالة

ارتفع عدد المصابين بعقر الكلب المسعور بمدينة أبوتيج في أسيوط إلى 14 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.



كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من مستشفى أبوتيج المركزي يفيد بوصول 14 شخصا مصابين بإصابات سطحية إثر قيام كلب مسعور بعقرهم أثناء سيرهم بأحد الشوارع بمدينة أبوتيج.



وقال مصدر بمديرية الصحة في أسيوط، إنه تم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين فور وصولهم، وتم إعطاؤهم مصل ضد الإصابة بلقاح ضد "عقر الكلب".

