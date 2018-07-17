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حوادث

إصابة 16 عاملا في حادث تصادم بطريق البريجات بالبحيرة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:55 ص
حادث مترو المرج
حادث مترو المرج
جمالات الدمنهورى
أصيب 16 عاملا "بسحجات وكدمات " إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل واتوبيس خاص محملة بالعمالة بطريق البريجات أمام مدخل قرية دمشلى بمركز كوم حمادة وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة  يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق البريجات – أم سعاد ( فرعى ) أمام مدخل قرية دمشلى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين : سيارة  ( نقل ) قيادة إبراهيم  ع ص 26 سنة سائق ومقيم المحلة بالغربية،سياره  أتوبيس خاص محمل عمالة تابعة لشركه الجلود والصباغة بالسادات   " قطاع خاص " قيادة  عصام  ر س38 سنى سائق ومقيم الشهداء بالمنوفيه.    

وتبين أنه أثناء محاولة قائد السياره الأولى تخطى إحدى الدراجات البخاريه بالطريق إختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنحرافها وإصطدامها بالسياره الثانيه التى تصادف قدومها فى الإتجاه المقابل  وإنقلاب السياره الثانيه بأرض زراعيه مجاوره للطريق.

أسفر الحادث  عن إصابة قائد السياره الأولى و ( 15 ) من مستقلى السيارتين [ سحجات وكدمات ]   وتم نقلهم لمستشفى منوف العام بالمنوفيه وتلقوا الإسعافات اللازمه .. وغادروها .

حدثت تلفيات بالسيارتين .. وأزيلت آثار الحادث وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين  قرروا بمضمون ماتقدم ..وتحرر المحضر  اللازم  المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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