تحصين وعلاج 200 ألف حيوان بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لشن حملات تستهدف المحلات والأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.



وقال الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم المرور على 18 مجزر لمتابعة العمل بها والكشف علي اللحوم التي يتم توريدها من خلال المجازر إلي المستشفيات المركزية وسجن أسيوط العام وإدارة قوات الأمن المركزي والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية مشيرًا إلي تنفيذ 40حملة تموينية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية خلال شهر يونيو الماضي قد أسفرت عن ضبط 39 مخالفة لافتًا إلى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأوضح بخيت إنه تم إجراء اختبارات ضد الأمراض المشتركة والمعدية (السل أو الدرن ، البروسيلا) لـ 32 بقرة و80 من الأغنام و10 من الماعز منوهًا عن صرف تعويضات للحيوانات التي تثبت إيجابيتها ويتم ذبحها في المجازر مشيرًا إلى تحصين 20 عجل جاموسي و60 بقرة بلقاح عترة 19 فضلًا عن علاج جماعي لـ 25 ألف و456 حيوان "أغنام" ضمن القوافل البيطرية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط بالإضافة إلى مكافحة 1154 كلب ضال .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم علاج 4030حيوان (أبقار وجاموس وأغنام وجمال ودواب وطيور وأرانب) ضمن مشروع العلاج الإقتصادي للأمراض المختلفة (باطنة وجراحة وجلدية وطفيليات دوم وطفيليات ديدانية) بالإضافة إلى رش 171 ألف و385 من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية مشيرًا إلى جاهزية المديرية للتعامل مع الحيوانات المريضة بعلاجها الفوري للتأكد من سلبية أو ايجابية الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية مع تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المحيطة بها.