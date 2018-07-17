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برلمان

مطالب بتكريم فريق هندسة عين شمس بعد تصدرهم formula student

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:44 ص
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
فريدة على
طالبت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بتكريم وزارة التعليم العالي لطلبة كلية هندسة عين شمس نظرا لحصولهم على المركز الأول لتصنيع السيارة الكهربائية علي كل جامعات العالم بانجلترا formula student.

وأردفت حسونة فى بيان لها إن تكريم هؤلاء الشباب الواعد هو ابسط ما يقدم إليهم نظرا لما قاموا به من انجاز وطني مشرف، لاسيما وان ذلك بمجهودهم الشخصي واجتهادهم، حتى نالوا المركز الأول على مستوى جامعات العالم.

وأضافت أن أول ما تردد على ألسنة هؤلاء الطلبة الهتاف باسم مصر في انجلترا، حيث أخذ الفريق يردد "مصر.. مصر" بعد إعلان فوزه فى مشهد وطنى يدعو للفخر والتفاخر.

كما طالبت حسونة في هذا الإطار قيام وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالى بإعداد حفل استقبال رسمي لهم.

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