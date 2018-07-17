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حوادث

مصرع طفلين غرقا أثناء اللهو على حافة ترعة بمركز بدر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:33 ص
غرق
غرق
جمالات الدمنهورى
شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا إثر مصرع طفلين أشقاء غرقا في مياه ترعة بئر 2 أمام قرية الانطلاق بدائرة المركز حيث زلت قدميهما أثناء لهوهما وسقطا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما لمشرحة المستشفى العام.

وكان اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة بدر بغرق طفلين بمياه ترعة بئر 2 أمام قرية الانطلاق دائرة المركز  وعلى الفور  انتقلت قوات الإنقاذ النهري  وتم إنتشال جثتى كل من: عبدالله   أ  م 12 سنة طالب، وشقيقه محمد 6 ومقيمان أطسا  بالفيوم وحاليًا قرية الإنطلاق بدائرة المركز وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره ( عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ) ولا توجد شبهة جنائية.. وبسؤال والدهما أحمد  ع  م 45 سنة فلاح بذات الناحية .. قرر أنه حال قيام نجليه المتوفيان باللهو على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماهما وسقط بها وغرقا .. ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
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وتحرر المحضر  اللازم  المركز  وجار العرض على النيابة العامة للحصول على تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهم.

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