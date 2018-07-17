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المركزي للإحصاء: 560 موفدا للخارج في مهام علمية خلال 2017

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:33 ص
الاحصاء
الاحصاء
أ ش أ
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية بلغ 560 موفدا منهم 435 موفدًا في أجازات دراسية عام 2017 مقابل 328 موفدًا عام 2016 بزيادة 32.6%.

وأوضح الجهاز - اليوم الثلاثاء في النشرة السنوية (الموفدون للخارج في مهام علمية عام 2017) - أن عدد الموفدين في مهمات علمية بلغ 60 موفدا، و 40 موفدا في بعثات إشراف مشترك و25 موفدا في بعثات خارجية عام 2017.​

وأضاف أن الموفدين للخارج في مهام علمية وفقًا للدرجة العلمية المراد الحصول عليها بلغوا 405 موفدين لدرجة الدكتوراة بنسبة 72.3% من إجمالي الموفدين، 40 موفدا لدرجة الماجستير بنسبة 7.1% و57 موفدا لأبحاث ما بعد الدكتوراة بنسبة 10.2% من إجمالي الموفدين.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء أن الموفدين للخارج في مهام علمية وفقا لنوع الدراسة بلغوا 494 موفدا للدراسات التطبيقية بنسبة 88.2% و66 موفدا للدراسات الإنسانية بنسبة 11.8% من إجمالي الموفدين.

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